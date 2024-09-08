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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفنى لمنتخب إسبانيا عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره منتخب سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

وتنطلق مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري أمم أوروبا في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد.

وتلعب مباراة إسبانيا وسويسرا على ملعب "جنيف"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: دانى كارفخال، روبين لو نورماند، إيمريك لابورت، أليكس جريمالدو.

خط الوسط: بيدري، رودري، فابيان رويز.

خط الهجوم: خوسيلو، لامين يامال، نيكو ويليامز.

