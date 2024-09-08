نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يوافق على انتقال لاعبه إسلام عطية لصفوف سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتمت إدارة نادي سموحة الحصول على الاستغناء الخاص بإسلام عطية لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك بعد الاتفاق مع إدارة النادي المصري واللاعب وحصول المصري على المقابل المادي الخاص بالصفقة.

انتقال إسلام عطية لصفوف سموحة

الجدير بالذكر أن اللاعب اسلام عطية والذي يكمل عامه السادس والعشرين في ديسمبر المقبل هو أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي المصري وقد تم تصعيده للفريق الأول نهاية موسم 2017/2016 قبل أن ينضم لصفوف المنتخب الأوليمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب، علما بأن اللاعب يجيد اللعب في مركز لاعب خط الوسط المهاجم كما يمكن الاعتماد عليه أيضا في مركز محور الارتكاز الدفاعي لخط الوسط.

وفي سياق اخر،يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة نظيره فريق الهلال الليبي في الدور الثاني التمهيدي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة الكونفيدالية الإفريقية.