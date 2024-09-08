- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يزيح الستار عن شعاره الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل عن شعار الشـركـة للموسم الرياضي 2024-2025.
غزل المحلة يعلن شعاره الجديد
يـأتي تحديث الشعار ليتناسب مع رؤى وطموحات مجلس إدارة الشركة خاصة بعد انفصال قطاع الكـرة بشكل رسمي عن شركة مصر للغزل والنسيج العريقـة؛ ليصبح كيانًا مستقلًا يرث تاريخ عظيم وطموحات كبيـرة.
وليتماشى مع خطـة التطوير الشـاملة التي تجري الآن على قدم وسـاق في كل القطاعات والمنشآت الرياضيـة.