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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب بيلاروس فوزا ثمينا على مضيفه لوكسمبورج بنتيجة 1/0، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، اليوم الأحد.

وسجل فاليري جروميكو هدف المباراة الوحيد لمنتخب بيلاروس في الدقيقة 76.

بيلاروس تهزم لوكسمبورج وتتصدر مجموعتها بدوري أمم أوروبا

ورفع منتخب بيلاروس رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث لدوري أمم أوروبا.

ويتذيل منتخب لوكسمبورج الترتيب بلا رصيد بعد خسارتين في أول جولتين.