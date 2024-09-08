نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة قوية تهدد مباراة مصر وبوتسوانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت وسائل إعلام موريتانية، إلى أزمة قوية تواجه منتخب بوتسوانا قبل مواجهته مع مصر في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب بوتسوانا عالق في موريتانيا

يستقبل منتخب بوتسوانا، نظيره المصري على ملعبه يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وسافرت بعثة منتخب مصر، إلى بوتسوانا عصر اليوم، استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ولا زال منتخب بوتسوانا، عالقًا في العاصمة الموريتانية نواكشوط ولم يتمكن من العودة إلى موطنه مرة أخرى.

وخاض منتخب بوتسوانا، حصة تدريبية على ملعب شيخا بيديا، في نواكشوط، بسبب عدم عودة الطائرة الخاصة لنقله من موريتانيا.

يذكر إن منتخب بوتسوانا قد لعب في ليبيا وديًا ومن هناك تواجه إلى نواكشوط عبر طائرة خاصة، ولكن لم تعد الطائرة بعد وتم الاستفسار عن رحلات لبوتسوانا.

وخسر منتخب بوتسوانا، أمام مضيفه الموريتاني بهدف نظيف، أمس، في إطار منافسات المجموعة الثالثة التي تضم مصر وكاب فيردي أيضًا.