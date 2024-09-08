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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك منذ قليل، عبر المنصات الرسمية للقلعة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبيندزا تمهيدًا لانضمامه للأبيض خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإعلان الرسمي عبر منصات النادي الرسمية، جاء لضمان حقوق الأبيض في الجابوني آرون بوبيندزا، مع إعلام أي ناد يتفاوض معه أن بطاقته ملك لنادي الزمالك.

وشدد المصدر، أن اتصالات بوبيندزا لم تنقطع مع نادي الزمالك، وأن وكيله لم يختفي مثلما تردد خلال الساعات الماضية.

بالتفاصيل.. آخر مستجدات صفقة الزمالك الجديدة آرون بوبيندزا

وأوضح، أن الرسائل التي وصلت للاعب كانت لحثه على عدم الانضمام للزمالك، وتضمنت قضايا القلعة البيضاء مع اللاعبين الأجانب وعدم سداده لمستحقات بعض اللاعبين.

وأردف، كان من بين هذه القضايا، شكوى السنغالي إبراهيما نداي، في محاولات لمنع اللاعب من الانضمام الزمالك.

واختتم المصدر حديثه قائلًا، تم طمأنة اللاعب حول هذه الأمور، مع التأكيد على أنه سيحصل على مقدم تعاقده فور وصوله للقاهرة، كما تم الاتفاق معه على موعد وصوله خلال الأسبوع الجاري.

