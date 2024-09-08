ريال مدريد يدعم لاعبه السابق إيسكو برسالة مؤثرة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه نادي ريال مدريد، رسالة دعم خاصة إلى لاعبه السابق إيسكو الذي يمثل حاليًا بيتيس، وذلك عبر رسالة خاصة بعد إصابته الأخيرة.

ريال مدريد يوجه رسالة إلى إيسكو

كتب حساب ريال مدريد الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “يُريد مشجعو ريال مدريد ونادي ريال مدريد إظهار دعمهم وحبهم لإيسكو الذي نأمل أن نراه يتعافى قريبًا حتى نتمكن من مواصلة الاستمتاع بسحره على أرض الملعب”.

كما رد إيسكو، على رسالة ريال مدريد بحسابه بمنصة “إكس”، برمز عاطفي وقلب أبيض.

وتأتي رسالة دعم ريال مدريد إلى إيسكو، بعدما خضع الأخير لعملية جراحية جديدة في شظية القدم اليسرى.

واكتشف الأطباء، وجود مشكلة في العملية السابقة لإيسكو على إثر كسر في نفس المنطقة.