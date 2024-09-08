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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الوداد، اليوم الأحد، تعاقده مع السنغالي مباي نيانغ، في صفقة انتقال مجانية، ليعزز هجوم الفريق المنافس في دوري المحترفين المغربي.

أعلن الوداد ضم نيانغ 29 عاما عبر صفحته على فيسبوك، دون الكشف تفاصيل الصفقة.

صفقة مجانية.. الوداد يضم السنغالي نيانج

وينتقل نيانج إلى الوداد قادمًا من إمبولي الذي انضم إليه من أضنة سبور التركي في يناير الماضي.

وسبق لنيانج الانضمام للعديد من الأندية من بينها ميلان وأوكسير وبوردو وتورينو وستاد رين، كما لعب للأهلي السعودي بعقد إعارة في 2021.

وأنهى الوداد الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري المغربي، واستهل مشواره في الموسم الجديد بالهزيمة 0-1 أمام المغرب الفاسي.