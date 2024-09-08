نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يكشف حجم إصابة ميليتاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، تشخيص إصابة لاعبه البرازيلي إيدير ميليتاو والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.

إصابة ميليتاو في عضلة الساق اليمنى

جاءت إصابة إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، خلال مشاركته في تدريبات منتخب البرازيل.

وأشار ريال مدريد، خلال بيان رسمي، إلى إن الفحوصات الطبية التي أجراها ميليتاو قد أظهرت إصابته في عضلة الساق اليمنى.

وذكر بيان ريال مدريد: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم لـ لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة ساقه اليمنى”.

وتعد إصابة ميليتاو، ضربة موجعة لفريق ريال مدريد، الذي يعاني من نقص العناصر الدفاعية بسبب الإصابات.