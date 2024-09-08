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أحمد جودة - القاهرة - يفتقد المنتخب الجزائري لكرة القدم، جهود لاعب وسط ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، عندما يلاقي مضيفه منتخب ليبيريا، بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

قال الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي، اليوم الأحد: "إسماعيل بن ناصر تعرض لإصابة خلال التدريب الذي جرى صباح اليوم الأحد بالمركز التقني سيدي موسى، قبل ساعات من السفر إلى مونروفيا عاصمة ليبيريا".

لعنة الإصابات تلاحق نجوم منتخب الجزائر



وأوضح الاتحاد أن بن ناصر اضطر للانسحاب من التدريب، مبرزًا أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية، تأكد أن اللاعب لن يكون بإمكانه المشاركة في المباراة أمام ليبيريا.

وبذلك ينضم بن ناصر لقائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن مباراة ليبيريا بداعي الإصابة، والتي تضم رياض محرز، حسام عوار، ريان آيت نوري، محمد أمين عمورة، وهشام بوداوي.