عاجل.. تشكيل منتخب تونس أمام جامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فوزي البنزرتي، المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيلة الرسمية لنسور قرطاج استعدادًا لمواجهة منتخب جامبيا اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وتتكون المجموعة الأولى من منتخبات تونس، جامبيا، جزر القمر، ومدغشقر. وكان المنتخب التونسي قد بدأ مشواره في التصفيات بفوز ثمين على مدغشقر بنتيجة 1-0.

تشكيل منتخب تونس أمام جامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ويتصدر منتخب تونس حاليًا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخبا جامبيا وجزر القمر المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب مدغشقر المجموعة دون نقاط.

ويشهد تشكيل المنتخب التونسي تواجد فرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان في خط الوسط، بينما يجلس مهاجم الزمالك، سيف الدين الجزيري، على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

أمان الله مميش. خط الدفاع: رائد بوشنيبة، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، وعلي العابدي.

رائد بوشنيبة، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، وعلي العابدي. خط الوسط: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، ومحمد علي بن رمضان.

عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، ومحمد علي بن رمضان. خط الهجوم: حمزة رفيعة، مرتضى بن وناس، وعلي يوسف.

قائمة البدلاء لمنتخب تونس أمام جامبيا

بشير بن سعيد، علي الجمل، سيف الدين الجزيري، ديلان برون، نادر الغندري، حسام بن علي، بلال الماجري، معتز زدام، هيثم الجويني، وحسام تقا.