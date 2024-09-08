نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. بيراميدز يضم صفقة جديدة والزمالك يعلن وصول بطاقة بوبيندزا والميدالية السابعة لـ مصر في بارالمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

بيراميدز يضم صفقة جديدة

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده بشكل رسمي مع المدافع طارق علاء قادما من نادي سموحة، لدعم صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة بأفضل العناصر استعدادا للموسم الجديد، الذي يخوض فيه العديد من البطولات محليا وقاريا، وستكون البداية خلال شهر سبتمبر الجاري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحت قيادة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وإدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني.

طارق علاء من مواليد 5 يناير 2002، ويبلغ من العمر 22 عاما، ولعب خلال الموسم الماضي 26 مباراة مع نادي سموحة في الدوري الممتاز، وكذلك مباراتين في بطولة كأس مصر، و3 لقاءات في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

الزمالك يعلن وصول بطاقة بوبيندزا

أعلن نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، لاعب فريق الشباب السعودي، وذلك، عقب توقيعه على اتفاقية التعاقد.

ونشر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "X" صورة للاعب وعلق عليها: "بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موعد وصول المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، من أجل توقيع العقود بشكل رسمي مع الفارس الأبيض قبل الانتظام في التدريبات.

وأوضح المصدر، أن المهاجم الجابوني قد أبلغ إدارة نادي الزمالك بموعد وصوله إلى القاهرة، من أجل التوقيع بشكل رسمي مع الفريق.

وأضاف المصدر، أن أرون بوبيندزا، سيصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع مع الزمالك، مشيرا إلى أن إدارة الزمالك قد أرسلت 250 ألف دولار مقدم التعاقد مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

الميدالية السابعة لـ مصر في بارالمبياد باريس 2024

حصدت البطلة المصرية نادية فكري، الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال وزن 86 كجم سيدات بدورة الألعاب البارالمبية “بارالمبياد باريس 2024”.

منحت نادية فكري، الميدالية السابعة لمصر في بارالمبياد باريس، بحصد برونزية رفع الأثقال بعدما رفعت وزن 145 كجم بنجاح.

نجحت نادية فكري، في رفع وزن 141 و145 كجم في المحاولتين الأولى والثانية.

وحققت بذلك، البطلة المصرية نادية فكري ميداليتها الرابعة خلال مشاركاتها في البارالمبياد.

وسبق للمصرية نادية فكري، أن حققت الميدالية البرونزية مرتين في سيدني 2000 وبكين 2008 والفضية في أثينا 2004.