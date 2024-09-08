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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد يدرس إمكانية التعاقد مع مدافع آرسنال، ويليام ساليبا، بنهاية الموسم الحالي 2024/2025.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع مدافع آرسنال

ويواجه ريال مدريد نقصًا في عدد خيارات الدفاع المتاحة، حيث يضم الفريق الأول أربعة مدافعين فقط.

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوتبول إنسايدر"، فإن ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات المدافع الفرنسي ويليام ساليبا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقد أرسل النادي الملكي كشافين لمتابعة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خلال مباراة آرسنال ضد أستون فيلا التي انتهت بفوز "الجانرز" 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ريال مدريد المستمرة لتعزيز صفوفه بلاعبين ذوي إمكانيات عالية لضمهم إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن الجدير بالذكر أن عقد ويليام ساليبا مع آرسنال يمتد حتى صيف 2027، ولن تسمح إدارة النادي اللندني برحيله إلى ريال مدريد إلا إذا تلقت عرضًا ماليًا مناسبًا.