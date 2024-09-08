دي ليخت يكشف سبب انضمامه إلي مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، سبب اختياره الانتقال إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية الماضية.

دي ليخت يوضح سبب انضمامه لـ مانشستر يونايتد

قال ماتياس دي ليخت في تصريحات صحفية: "إريك تين هاج ليس السبب الوحيد لانضمامي إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف: "نحن نتحدث عن مانشستر يونايتد هنا، ربما أحد أكبر الأندية في العالم، هناك الكثير من الضغوط لأن الجماهير اعتادوا على أشياء من الماضي، الأمر متروك لنا لنصبح جيدين قدر الإمكان".

واختتم دي ليخت حديثه، قائلًا: "أنا مستقر في مانشستر، وأستمتع بنفسي، الأولاد رائعون، يتم التعامل مع كل شيء بشكل مثالي، العديد من الرجال الهولنديين أيضًا في الطاقم".

جدير بالذكر إن المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت البالغ من العمر 25 عامًا، انضم إلى صفوف المان يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي حتي يونيو 2029، قادما من بايرن ميونخ الألماني، بمقابل 45 مليون جنيه إسترليني.