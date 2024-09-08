نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، لاعب فريق الشباب السعودي، وذلك ، عقب توقيعه على اتفاقية التعاقد.

ونشر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "X" صورة للاعب وعلق عليها: "بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موعد وصول المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، من أجل توقيع العقود بشكل رسمي مع الفارس الأبيض قبل الانتظام في التدريبات.

وأوضح المصدر، أن المهاجم الجابوني قد أبلغ إدارة نادي الزمالك بموعد وصوله إلى القاهرة، من أجل التوقيع بشكل رسمي مع الفريق.

وأضاف المصدر، أن أرون بوبيندزا، سيصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع مع الزمالك، مشيرا إلى أن إدارة الزمالك قد أرسلت 250 ألف دولار مقدم التعاقد مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

وجاء تعاقد نادي الزمالك مع الجابوني أرون بوبيندزا، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

