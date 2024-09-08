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أحمد جودة - القاهرة - علق خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة وعضو الاتحاد الدولي للعبة، على تنظيم مصر لبطولة الأندية العربية، والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

خالد الصالحي: جميع الدول أشادت بتنظيم مصر للبطولة العربية لتنس الطاولة

أكد خالد الصالحي: «كانت منافسات البطولة العربية قوية كثيرًا وتوج نادي إنبي باللقب في النهاية، حيث قدمت الأندية المصرية أداءً أكثر من رائع في البطولة».

وأضاف: «أوجه الشكر والتقدير لجميع الدول العربية التي شاركت في البطولة وأشادت بتنظيم مصر المميز وبصالة حسن مصطفى، وأشكر أيضًا الاتحاد المصري لتنس الطاولة».

وتابع: «ستظل هذه البطولة في ذاكرة تاريخ كرة تنس الطاولة العربية، وستكون تحدي كبير لمن سينظم البطولة في الأعوام المقبلة لأنها كانت على مستوى عالي تنظيميًا وإعلاميًا وفنيًا».

وواصل: «كان هناك اجتماع جمعية عمومية للاتحاد العربي، وكان الأساس عرض اللوائح الخاصة بالمسابقات وسيتم تطبيقها خلال البطولة المقبلة، بالإضافة إلى التنسيق مع الاتحادات العربية التي حضرت الاجتماع لأنه سيكون هناك جمعية عمومية للاتحاد الدولي خلال الفترة المقبلة».

وأردف: «نتمنى التوفيق لسلطنة عمان الفريق الذي فاز بتنظيم البطولة في النسخة المقبلة، كما أن الاتحاد العربي يحقق نجاحات كبيرة، وهناك بطولة مصر الدولية التي ستقام في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل بالإسماعيلية».

واختتم: «سيشارك في بطولة مصر الدولية ما لا يقل عن 30 دولة، كما أنه هناك أيضًا بطولة الجمهورية ستقام في الإسماعيلية يوم 11 سبتمبر الجاري، وسنقوم بإنهاء كافة إجراءات بطولة مصر الدولية أثناء تواجدنا في الإسماعيلية».