«سنتين من المعاناة النفسية».. عمر السعيد يعلن فسخ تعاقده مع مودرن سبورت

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عمر السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، عن فسخ تعاقده مع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عمر السعيد يعلن فسخ تعاقده مع مودرن سبورت

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن فسخ تعاقده مع الفريق معلقا: "الحمد لله تم فسخ التعاقد مع نادي فيوتشر سابقا ومودرن سبورت حاليا:.

وأضاف:" سنتين من المعاناه النفسيه والاجبار بس اللهم لك الحمد ان عايش وسط اهلي دي بالدنيا، المحترم يحترم".

وكان قد انتقل اللاعب إلى صفوف مودرن سبورت في الموسم قبل الماضي قادما من نادي الزمالك، في صفقة إنتقال حر، بعد فترة قضاها داخل جدارن القلعة البيضاء حصد خلالها عددا من البطولات.

