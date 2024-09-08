الميدالية السابعة لـ مصر.. نادية فكري تحصد برونزية رفع الأثقال في بارالمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حصدت البطلة المصرية نادية فكري، الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال وزن 86 كجم سيدات بدورة الألعاب البارالمبية “بارالمبياد باريس 2024”.

نادية فكري تحصد الميدالية البرونزية

منحت نادية فكري، الميدالية السابعة لمصر في بارالمبياد باريس، بحصد برونزية رفع الأثقال بعدما رفعت وزن 145 كجم بنجاح.

نجحت نادية فكري، في رفع وزن 141 و145 كجم في المحاولتين الأولى والثانية.

وحققت بذلك، البطلة المصرية نادية فكري ميداليتها الرابعة خلال مشاركاتها في البارالمبياد.

وسبق للمصرية نادية فكري، أن حققت الميدالية البرونزية مرتين في سيدني 2000 وبكين 2008 والفضية في أثينا 2004.