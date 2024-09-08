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أحمد جودة - القاهرة - صعد منتخبا نيجيريا وكوريا الجنوبية لدور ال16، في بطولة كأس العالم للشابات (تحت 20 سنة)، المقامة حاليا في كولومبيا.

نيجيريا وكوريا الجنوبية تبلغان ثمن نهائي مونديال الشابات

وفاز المنتخب النيجيري 4/0 على فنزويلا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا انتصارا مفاجئا لمنتخب كوريا الجنوبية 1/0 على نظيره الألماني.

ورغم الخسارة، بقي منتخب ألمانيا، الذي ضمن التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة منذ الجولة الماضية، متربعا على القمة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب نيجيريا، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد المنتخب الكوري الجنوبي إلى 4 نقاط، في المركز الثالث، ليضمن تواجده ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على هذا المركز، في المجموعات الست، بينما ظل منتخب فنزويلا قابعا في مؤخرة الترتيب، برصيد نقطة واحدة، ليودع المنافسات.

يذكر أن لائحة المونديال تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

