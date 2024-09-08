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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب المكسيك لكرة القدم فوزا وديا 3 / صفر على منتخب نيوزيلندا، في المباراة التي أقيمت بينهما في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

فوز عريض للمكسيك على نيوزيلندا

وافتتح أوربيلين بينيدا التسجيل مبكرا لمنتخب المكسيك في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميلاه سيزار هويرتا ولويس رومو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 53 و57 على الترتيب.

وكانت هذه هي المباراة الأولى للمنتخب المكسيكي بعد ظهوره الباهت في بطولة أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، التي أقيمت بالولايات المتحدة هذا الصيف وشهدت خروج الفريق مبكرا من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، عقب تحقيقه فوزا وحيدا فقط على جامايكا وخسارته أمام فنزويلا وتعادله مع الإكوادور.

ويستعد منتخب المكسيك حاليا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي يستضيفها عام 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا، فيما يستعد المنتخب النيوزيلندي لتصفيات قارة أوقيانوسيا المؤهلة للمونديال.