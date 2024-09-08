ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد جامبيا اليوم الأحد؟

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة نسور قرطاج عن القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد جامبيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويحتضن ملعب "بن محمد العبدي"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي تونس وجامبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة تونس ضد جامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة تونس ضد جامبيا اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد جامبيا في تصفيات أمم إفريقيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة تونس ضد جامبيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.