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أحمد جودة - القاهرة - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريب صباحي باستاد القاهرة الدولي قبل السفر اليوم إلى بتسوانا لمواجهتها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

حسام حسن يقود التدريب الصباحي لمنتخب مصر باستاد القاهرة الدولي

وتتوجه بعثة منتخب مصر في الثانية ظهر اليوم الأحد إلى بتسوانا على متن طائرة خاصة لمواجهتها في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل.

حضر مران منتخب مصر إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في بتسوانا.