نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة اسبانيا ضد سويسرا اليوم الأحد.. ثبتها الآن بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب السويسري، مساء اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب إسبانيا مع نظيره سويسرا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد سويسرا في أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة إسبانيا ضد سويسرا عبر قناة beIN Sports 1HD.

تردد قناة beIN Sports 1HD

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأDVB-S2 8PSK 2/3.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد سويسرا

Sport TV1 Portugal، SuperSport Maximo 1، Arena Sport 1 HD BiH".