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أحمد جودة - القاهرة - قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عقوبة حسين الشحات في واقعة محمد الشيبي جاءت مناسبة وفقا للتقرير.
عامر حسين: ردا على عقوبة الشحات.. رونالدو تعرض لإيقاف مباراتين بعد إشارته الخارجة
وتحدث عامر حسين في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: ردا على عقوبة الشحات رونالدو تعرض لإيقاف مباراتين بعد إشارته الخارجة".
واضاف: "لا يمكنني مطالبة الانضباط بسرعة إصدار العقوبات فهي لجنة مستقلة".
وتابع: "من حق الأندية الاطلاع على تقارير المراقبين".
واختتم حديثه: "عندما لا يقوم مراقب المباراة بدوره المطلوب يتم ايقافه لفترة تصل إلى ٦ شهور ".