الرياضة

عامر حسين: ردا على عقوبة الشحات.. رونالدو تعرض لإيقاف مباراتين بعد إشارته الخارجة

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أحمد جودة - القاهرة - قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عقوبة حسين الشحات في واقعة محمد الشيبي جاءت مناسبة وفقا للتقرير.

عامر حسين: ردا على عقوبة الشحات.. رونالدو تعرض لإيقاف مباراتين بعد إشارته الخارجة

وتحدث عامر حسين في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: ردا على عقوبة الشحات رونالدو تعرض لإيقاف مباراتين بعد إشارته الخارجة".

واضاف: "لا يمكنني مطالبة الانضباط بسرعة إصدار العقوبات فهي لجنة مستقلة".

وتابع: "من حق الأندية الاطلاع على تقارير المراقبين".

واختتم حديثه: "عندما لا يقوم مراقب المباراة بدوره المطلوب يتم ايقافه لفترة تصل إلى ٦ شهور ".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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