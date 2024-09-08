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أحمد جودة - القاهرة - كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن كواليس الحريق الذي نشب بغرفة تحكم الكهرباء باستاد الإسكندرية أسفل المقصورة الرئيسية خلال مباراة بيراميدز وسموحة.

عامر حسين يكشف عن كواليس حريق ستاد الإسكندرية

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد " توقف اللقاء في الدقيقة 49 باستاد الإسكندرية؛ بسبب دخان متصاعد بسبب ماس كهربائي في غرفة التحكم الخاصة بالمقصورة الرئيسية وأيضا غرفة تقنية الفيديو".

وتابع "تم استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بناء على اعتبار ما حدث ظرفا استثنائيا وليس قهريا.

واضاف:" القهري هو شيء يمنع حدوث المباراة، إنما الظرف الذي حدث هو أن المباراة كان من الممكن استكمالها ولكن قرار خارج عن إرادتنا من الحماية المدنية تسبب بعدم استكمالها".

