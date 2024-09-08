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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة، عن التعاقد مع اللاعب عامر عامر حارس مرمى نادي المقاولون العرب، لتدعيم مركز حراسة المرمى زعيم الفلاحين في الموسم الجديد.

غزل المحلة يضم عامر عامر بعقد لمدة 3 سنوات



ووقع اللاعب على عقود التعاقد في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة ، والكابتن وائل حبيب - مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد - مدير شئون اللاعبين.



و أنهى غزل المحلة آخر صفقاته لتدعيم مركز حراسـة المرمى في الفريق بالتعاقد مع الحارس عامر عامر - حارس مرمى نادي المقاولون العرب.



وحضر عامر صباح اليوم لمدينة المحلة الكبرى لإجراء الكشف الطبي والتوقيع على عقود انضمامه للفريق المحلاوي بشكل نهائي لمدة 3 سنوات.



ويعتبر عامر عامر من أكثر الحراس المصريين من خارج القطبين خروجا بالشباك النظيفة برصيد 93 مباراة.