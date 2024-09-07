نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، ترتيب منتخبي ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية بعد المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

والتقى منتخب ألمانيا مع نظيره منتخب المجر مساء اليوم في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

واستضاف ملعب مركور شبيل أرينا المواجهة التي جمعت بين ألمانيا ضد المجر في دوري أمم أوروبا لهذه النسخة.

وفاز المنتخب الألماني بخماسية نظيفة على حساب نظيره منتخب المجر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

ترتيب ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

1- ألمانيا برصيد 3 نقاط

2- هولندا برصبد 3 نقاط

3- البوسنه والهرسك دون أي نقاط

4- هنغاريا دون نقاط