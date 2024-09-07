منتخب هولندا يكتسح البوسنة والهرسك بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح منتخب هولندا الأول لكرة القدم نظيره البوسنة والهرسك بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "فيليبس"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب هولندا بعد هذا الفوز وصافة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث، دون نقاط.

أحداث مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

تمكن جوشوا زيركزي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح هولندا في الدقيقة 13، بعد تسديدة من تشافي سيمونز من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع البوسنة والهرسك ليتابعها زيركزي برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح ايرميدين ديميروفيتش في تسجيل هدف التعادل لصالح البوسنة والهرسك في الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من باسيتش إلى ديميروفيتش الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 2+45، سجل تيجاني راينديرز الهدف الثاني لصالح هولندا، بعد تمريرة من زيركزي إلى راينديرز الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية يسارية، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك.

واستطاع كودي جاكبو أن يسجل الهدف الثالث لصالح هولندا في الدقيقة 56، بعد عرضية أرضية من راينديرز إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جاكبو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

وقلص إدين دجيكو الفارق لصالح البوسنة والهرسك في الدقيقة 73، بعد تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها دجيكو بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك على يسار الحارس فيربروجن.

وسجل فوتر فيجورست الهدف الرابع لصالح هولندا في الدقيقة 88، بعد تسديدة قوية من تيمبير من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ليتابعها فيجورست بتسديدة أخرى من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز تشافي سيمونز الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد تبادل التمريرات بينه وبين دونيايل مالين، أنهاها سيمونز بتسديدة قوية، سكنت الشباك.