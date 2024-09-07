نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق الماكينات.. أهداف مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي أهداف مباراة ألمانيا والمجر في بطولة دوري الأمم الأوروبية التي احتضنها ملعب سبيل أرينا.

أهداف مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

وفاز منتخب ألمانيا بخماسية نظيفة على نظيره منتخب المجر في المباراة التي لعبت بين المنتخبين مساء اليوم.

وسجل نيكلاس فولكروج الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والعشرون ببراعة في شباك المجر.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المواجهة.

كما شهدت مباراة ألمانيا والمجر هدف جديد بواسطة فلوريان فيرتز وبمساعدة من موسيالا في الدقيقة السادسة والستون.

وأكمل الكسندر بافلوفيتش التسجيل بالهدف الرابع في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة.

واختتم كاي هافيرتز التسجيل بإحراز العدف الخامس في الدقيقة الواحدة والثمانين من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء.