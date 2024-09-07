نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة ألمانيا ضد المجر اليوم السبت في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب ألمانيا في الفوز على نظيره منتخب المجر في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة ألمانيا والمجر في بطولة دوري الأمم الأوروبية التي لعبت مساء اليوم.

افتتح نيكلاس فولكبورج اللقاء بتسجيل اولى الأهداف في الدقيقة السابعة والعشرون من عمر المباراة.

وعزز جمال موسيالا بثاني الأهداف لصالح منتخب ألمانيا بهدف في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المواجهة.

وسجل فلوريان فيرتز الهدف الثالث بتمريرة حاسمة من موسيالا ببراعة في الدقيقة السادسة والستون.

ووضع الكسندر بافلوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة لصالح ألمانيا.

وأضاف كاي هافيرتز الهدف الخامس في الدقيقة الواحدة والثمانين من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء.

وبهذا يتصدر منتخب ألمانيا مجموعته في دوري الأمم الأوروبية برصيد ثلاث نقاط وبالتساوي مع هولندا الذي يحل كوصيف بفارق الأهداف.