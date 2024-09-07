نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب جده وجدته.. ديكلان رايس يكشف سر عدم احتفاله بهدفه في شباك أيرلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ديكلان رايس لاعب وسط منتخب إنجلترا عن سر عدم احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى منتخب أيرلندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بهدفين دون مقابل.

سبب عدم احتفال ديكلان رايس بهدفه في شباك أيرلندا

وقال نجم وسط منتخب إنجلترا في تصريحات صحفية لشبكة سكاي سبورت، "الاحتفال كان ليكون قلة احترام مني".

وأضاف "جدتي وجدي، من جهة والدي، جميعهم أيرلنديون ومن الواضح أنهم توفوا، لم يعودوا هنا بعد الآن، لم أكن أريد أن أفعل ذلك، لأكون صادقًا معك."

وأختتم حديثه، قائلًا "لقد أمضيت وقتًا رائعًا مع أيرلندا، حتى في الفريق الأول، تحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا، لقد كانت ذكريات رائعة لا تزال عالقة في ذهني. لذا، انظر، ليس لدي كلمة سيئة لأقولها، لأكون صادقًا معك. أتمنى لهم كل التوفيق".