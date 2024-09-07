نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد وصول الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موعد وصول المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، من أجل توقيع الهقود بشكل رسمي مع الفارس الأبيض قبل الانتظام في التدريبات.

وأوضح المصدر، أن المهاجم الجابوني قد أبلغ إدارة نادي الزمالك مساء أمس الجمعة بموعد وصوله إلى القاهرة، من أجل التوقيع بشكل رسمي مع الفريق.

وأضاف المصدر، أن أرون بوبيندزا، سيصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع مع الزمالك، مشيرا إلى أن إدارة الزمالك قد أرسلت 250 ألف دولار مقدم التعاقد مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

وجاء تعاقد نادي الزمالك مع الجابوني أرون بوبيندزا، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

جدير بالذكر، أن إدارة نادي الزمالك تعمل خلال الفترة الحالية على تسويق المهاجم البنيني سامسون أكينولا، وذلك بعد طلب من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، بسبب عدم حاجة الفريق إلى خدماته.