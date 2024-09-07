نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديكلان رايس يكشف أسباب تراجع مستواه مع أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإنجليزي ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال عن أسباب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية مع منتخب بلاده وفريقه.

وقال ديكلان رايس في تصريحات صحفية لشبكة سكاي سبورت، "بعد عودتي إلى أرسنال في وقت متأخر لم أشعر بأنني في كامل لياقتي البدنية، لقد أمضيت فترة الإعداد للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ديكلان رايس يكشف أسباب تراجع مستواه

وأضاف "لكن اليوم شعرت وكأنني اتخذت خطوة حقيقية، شعرت بذلك في داخلي، شعرت بالنشاط، شعرت وكأنني أستطيع الركض حول الملعب وشعرت بمزيد من القوة".

وأختتم حديثه، قائلًا "لقد طُردت في مباراتي الأخيرة وشعرت ببعض التراجع في أول مباراتين، وأعلم جيدًا متى ألعب بشكل جيد وشعرت أنني قدمت أداءً جيدًا حقًا اليوم. وآمل أن أتمكن الآن من مواصلة العمل الجاد".

وحقق منتخب إنجلترا اليوم الفوز علي نظيره منتخب إيرلندا بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى الأمم الأوروبية.

وانتقل لاعب وسط المنتخب الإنجليزي البالغ من العمر 25 عاما، إلي أرسنال قادما من وست هام يونايتد صيف 2023، بمقابل 105 مليون جنيه إسترليني وهو رقم قياسي في تاريخ صفقات النادي.