نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفي ثابت يكتب: سموحة.. منارة رياضية بتصميم أوروبي تحت قيادة فرج عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد نادي سموحة طفرة إنشائية غير مسبوقة تحت قيادة المهندس فرج عامر، جعلت كل من يزور النادي يشعر وكأنه في أحد الأندية الأوروبية. فقد ظهر هذا التطور بوضوح خلال بطولة الجمهورية للفروسية التي استضافها النادي، والتي كانت على مستوى عالمي من حيث التنظيم، جودة الملاعب، والخدمات اللوجستية.

لكن ما يميز نادي سموحة ليس فقط منشآته الرياضية الحديثة، بل أيضًا قيادته. فقد كان المهندس فرج عامر حاضرًا بشكل دائم خلال أيام البطولة، يتجول في النادي ويتابع عن كثب جميع التفاصيل.

هذا الاهتمام الشخصي من رئيس مجلس الإدارة يعكس التزامه الشديد بالارتقاء بالنادي وتطوير خدماته بما يلبي طموحات الأعضاء والرياضيين على حد سواء.

فرج عامر لا يُعتبر فقط رجل أعمال ناجحًا، بل هو قائد استثنائي ورئيس مجلس إدارة يملك رؤية متكاملة للنهوض بالنادي.

إلى جانب التطور الإنشائي، أصبح نادي سموحة نموذجًا في التميز الرياضي، حيث برع في مختلف الرياضات وليس فقط كرة القدم.

فقد حقق النادي إنجازات بارزة في السباحة، الكرة الطائرة، كرة السلة، الإسكواش، والتنس، ما وضعه في مصاف الأندية الكبرى في مصر. فرق سموحة في هذه الرياضات تُعد من بين الأفضل على المستوى الوطني، وتحصد البطولات بشكل مستمر.

التحية واجبة للمهندس فرج عامر ومجلس إدارته على هذه النهضة الشاملة التي جعلت من نادي سموحة ليس فقط مؤسسة رياضية متميزة، بل أيقونة في التطوير الرياضي في مصر.

هذا النجاح يعكس الرؤية الواضحة والتخطيط الدقيق الذي وضعه فرج عامر، والذي عزز مكانة سموحة كواحد من أعرق وأقوى الأندية الرياضية في البلاد.