نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة نيجيريا وبنين في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب نيجيريا الفوز بثلاثية دون مقابل على نظيره البنيني في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بملعب جودسويل اكبابيو ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب.

ملخص أهداف مباراة نيجيريا وبنين

وسجل اديمولا لوكمان الهدف الأول في الدقيقة 45.

ثم عاد فيكتور اوسيمين بالهدف الثاني في الدقيقة 79 صنع نديدي وعاد لوكمان بالهدف الثالث في الدقيقة 84 صنعه له موسيس سيمون وانتهت المباراة 3/0.

ترتيب مجموعة نيجيريا وبنين

1-نيجيريا ثلاث نقاط

2-ليبيا نقطة

3-رواندا نقطة

4-بنين دون نقاط