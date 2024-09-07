نيجيريا تحقق فوزا هاما على بنين بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب نيجيريا الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره البنيني في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جودسويل اكبابيو ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب.

ملخص مباراة نيجيريا وبنين

وبدأت أحداث مباراة نيجيريا وبنين برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل اديمولا لوكمان الهدف الأول في الدقيقة 45 وحاول بنين التعادل ولكن لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان نيجيريا قريب من الهدف الثاني ثم سجل فيكتور اوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 79 صنع نديدي وعاد لوكمان بالهدف الثالث في الدقيقة 84 صنعه له موسيس سيمون وانتهت المباراة 3/0.

ترتيب مجموعة نيجيريا وبنين

1-نيجيريا ثلاث نقاط

2-ليبيا نقطة

3-رواندا نقطة

4-بنين دون نقاط