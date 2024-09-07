نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاميرون تفوز على ناميبيا بصعوبة في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره منتخب ناميبيا، بهدف دون رد، خلال المباراة القوية التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

حيث انطلقت أحداث مباراة منتخب الكاميرون ضد ناميبيا،في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة الكاميرون ضد ناميبيا في تصفيات أمم إفريقيا

استهل لاعبو المنتخبين الدقائق الأولى من أحداث المباراة، بسجال على الكرة مع وجود استحواذ من جانب المنتخب الكاميروني.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب الكاميرون مع ناميبيا؛ بالتعادل السلبي بينهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو منتخب الكاميرون تسجيل هدف التقدم في شباك ناميبيا من خلال السيطرة على الكرة.

وفي الدقيقة 65 من الشوط الثاني، نجح اللاعب فينسنت أبو بكر، مهاجم منتخب الكاميرون في تسجيل هدف الفوز أمام ناميبيا بعد تسديدة رائعة.