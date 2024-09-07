نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يجهز بديل فان دايك بعد أنباء رحيله إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بأن نادي ليفربول قد حدد بديلًا محتملًا لمدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك، وذلك تحسبًا لاحتمال رحيله مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي في يونيو 2025.

وضع فان دايك مع ليفربول

العقد الحالي لفان دايك سينتهي بنهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده بين اللاعب وإدارة ليفربول، وهو نفس الوضع بالنسبة لزميليه محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.

ووفقًا لشبكة "CaughtOffside" الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول تشعر بالقلق من احتمال رفض فان دايك تجديد عقده، خاصة إذا تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار أن فان دايك يبلغ من العمر 33 عامًا، وهو ما قد يجعله غير مرشح للحصول على عقد طويل الأمد جديد مع ليفربول.

البحث عن بديل مناسب

بناءً على هذه المخاوف، حدد ليفربول البرازيلي جليسون بريمر، مدافع نادي يوفنتوس، كبديل محتمل لفان دايك في حالة رحيله. بريمر، الذي برز كواحد من أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي منذ انتقاله إلى يوفنتوس من نادي تورينو في عام 2022، لعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على نظافة شباك يوفنتوس في المباريات الثلاث الأولى من الموسم الحالي.

وضع بريمر مع يوفنتوس

مانشستر يونايتد كان قد أبدى اهتمامه بضم بريمر هذا الصيف، ولكن اللاعب اختار التوقيع على عقد طويل الأمد مع يوفنتوس يمتد حتى عام 2029. ويشمل العقد شرطًا جزائيًا بقيمة 70 مليون يورو، يمكن تفعيله في عام 2025، مما يجعل من تعاقد ليفربول معه أمرًا يتطلب تدبير مالي كبير في حالة قرر النادي الإنجليزي المضي قدمًا في التفاوض.