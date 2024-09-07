نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحسم مستقبل هالاند في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط لتجديد عقد النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في الفترة المقبلة.



وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن عقد إيرلينج هالاند البالغ من العمر 24 عامًا مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف عام 2027 وارتبط بالإنضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن البلجيكي كيفين دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي هو اللاعب الأعلى أجرًا في مانشستر سيتي، حيث يتقاضى 425 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راتب هالاند يبلغ نحو 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وهو ما يضعه بالفعل بين أعلى اللاعبين دخلًا في السيتزنز.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هالاند يمكن أن يتقاضى 24 مليون يورو في الموسم الواحد بما في ذلك المكافآت.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هالاند انضم إلى صفوف مانشستر سيتي من بوروسيا دورتموند الألماني خلال صيف عام 2022 مقابل 60 مليون يورو.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هالاند كان قد شارك في 4 مباريات مع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات، حيث سجل 7 أهداف ولم يصنع أية أهداف.