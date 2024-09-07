نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يتغني بـ سلوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الهولندي ريان جرافنبيرخ نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي بأنه يستمتع بالعمل تحت قيادة المدير الفني الجديد آرني سلوت واعترف بأنه مرتاح أكثر مقارنة بالفترة التي عمل بها تحت قيادة يورجن كلوب.



وتألق جرافنبيرخ بشكل رائع مع ليفربول في بداية الموسم الحالي، حيث لعب كل دقيقة في الـ3 جولات من الدوري الإنجليزي حتى الآن وكان إلى جانب أليكسيس ماك أليستر.



وعاش ريان جرافنبيرخ موسمًا صعبًا بعد أن انضم إلى ليفربول قادمًا من بايرن ميونخ في صيف عام 2023.



وعن عمله مع أرني سلوت في ليفربول، قال جرافنبيرخ: "أشعر بالارتياح حقًأ، لأكون صادقًا، لكن هل لهذا سبب؟ نعم، تسير الأمور على ما يرام في النادي وأنا فقط أقوم بعملي".



وأضاف: "يعطيني سلوت الثقة الآن، إنه يسمح لي بالتواجد في التشكيل الأساسي، وأن كلاعب من الواضح أنك تريد الحصول على دقائق".



واختتم جرافنبيرخ تصريحاته قائلا: "بالنسبة لي الثقة جزء من الأمر، أشعر براحة أكبر، سلوت مدرب جيد ويعرف ما يريده ولديه خطة واضحة، ونحن ننفذها حتى الآن بشكلٍ جيد، الآن أحصل على الكرة أكثر".