نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روكي يتحدث عن تجربته في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف البرازيلي فيتور روكي نجم هجوم ريال بيتيس الإسباني الجديد عن معاناته مع برشلونة.



وانضم روكي البالغ من العمر 19 عامًا إلى صفوف ريال بيتيس قادمًا من البرسا لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة حتى صيف عام 2025.



وقال روكي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس:" وقتي في برشلونة؟ كان الأمر معقدًا بعض الشيء بالنسبة لي".



وأضاف: "عندما وصلت، أتيحت لي بعض الفرص، لكن ليس بالطريقة التي توقعتها، لكنني هادئ".



واختتم روكي تصريحاته قائلا: "أركز على عملي مع ريال بيتيس، أشكر الله على فرصة ارتداء قميص منتخب البرازيل مرة أخرى".