نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام الشرطة العراقي في المباراة الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشرطة العراقي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي –محمد عاطف.