نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الميدالية الخامسة لمصر.. محمد صبحي يحصد فضية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن محمد صبحي، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، من الفوز بالميدالية الفضية في منافسات وزن 88 كجم ضمن دورة الألعاب البارالمبية التي تُقام في باريس 2024 في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.

محمد صبحي يحصد فضية رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية

استطاع محمد صبحي رفع وزن 220 كجم بنجاح في محاولته الأولى، ثم رفع 224 كجم في المحاولة الثانية. وفي المحاولة الثالثة حاول رفع 230 كجم، ولكنه لم ينجح، لينهي المنافسة بالمركز الثاني ويتوج بالميدالية الفضية.

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بمقر إقامتها في القرية الأولمبية، بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة للتنمية الرياضية والمسؤول عن الملف البارالمبي.