نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استبعاد مصطفى ومرموش وضم عيد.. قائمة منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

التغييرات والإصابات في القائمة

شهدت القائمة بعض التعديلات بعد استبعاد اللاعبين مصطفى محمد وعمر مرموش بسبب الإصابة، واستدعى المدير الفني أحمد عيد، ظهير أيمن النادي المصري البورسعيدي، لتعويض الغيابات.

القائمة الكاملة لمنتخب مصر لمباراة بوتسوانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد نبيل "كوكا"، محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الوسط الهجومي: ناصر ماهر، أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح، إبراهيم عادل، محمد الشامي، أسامة فيصل.