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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم استدعاء أحمد عيد لاعب المصري لصفوف المعسكر استعدادا لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

أثبتت الأشعة التي خضع لها مصطفي محمد لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا عن إصابة اللاعب في العضلة الخلفية.

استدعاء أحمد عيد لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراة بتسوانا

كما أثبتت الإشاعات تعرض عمر مرموش لاصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة بعد مشاركتهما في مباراة المنتخب امام كاب فيردي، وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مغادرة الثنائي معسكر منتخب مصر لصعوبة لحاقهما بمباراة بتسوانا.

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن إصابة الثنائي رامي ربيعه ومحمد حمدي عبارة عن إجهاد عضلي وجاهزين لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل.