الاتحاد يبدأ فترة الإعداد اليوم على ستاد الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى فترة الإعداد فى الخامسة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الصربى بابا فاسليو المدير الفنى للفريق.

الاتحاد يبدأ اليوم استعداداته للموسم الجديد

نجحت إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إبرام 10 صفقات جديدة حتى الآن نالت رضا الجماهير السكندرية.

وتعاقدت إدارة النادى مع حامد الجابرى لاعب خط الوسط وإسلام سمير الجناح الأيمن قادمين من حرس الحدود، مروان داوود ظهير أيمن انبى، عمرو جمعه مهاجم رايه، أحمد الشيمى، عبد الرحمن خالد "جبنه" لاعبا خط وسط المقاولون العرب، هشام عادل" بلحه" جناح مودرن سبورت، عبد الله بكرى مدافع زد، أحمد أيمن الضهير الأيمن للنجوم وكريم يحيى لاعب الداخلية.

وعقد الجهاز الفنى بقيادة الصربى بابا فاسليو المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين لشرح تفاصيل فترة الإعداد، وحث المدير الفنى اللاعبين على الالتزام فى التدريبات.