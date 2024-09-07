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أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الأشعة التي خضع لها مصطفي محمد لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا عن إصابة اللاعب في العضلة الخلفية.

كما أثبتت الإشاعات تعرض عمر مرموش لاصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة بعد مشاركتهما في مباراة المنتخب امام كاب فيردي، وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مغادرة الثنائي معسكر منتخب مصر لصعوبة لحاقهما بمباراة بتسوانا.

حسام حسن يستبعد مصطفى محمد ومرموش أمام بتسوانا.. وجاهزية ربيعة وحمدي

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن إصابة الثنائي رامي ربيعه ومحمد حمدي عبارة عن إجهاد عضلي وجاهزين لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

فاز منتخب مصر على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

