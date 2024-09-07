نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة لجماهير ريال مدريد حول إصابة أردا جولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة إسبانية، حقيقة معاناة أردا جولر لاعب ريال مدريد، من إصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب تركيا أمام ويلز أمس، ضمن منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

جولر يعاني من كدمة

غادر جولر، ملعب مباراة تركيا وويلز، خلال استبداله وهو يعرج قليلًا ثم وضع كيس ثلج على ساقه اليُسرى، ليثير مخاوف جماهير ريال مدريد خاصةً في ظل الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق بالوقت الحالي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الإصابة التي تعرض لها أردا جولر أمس مع تركيا ليست خطيرة وقد تأكد ذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت إلى إن جولر يعاني من كدمة فقط ومن حيث المبدأ سيستمر مع المنتخب التركي للاستعداد للمباراة المقبلة أمام أيسلندا والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.