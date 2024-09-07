نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط هالاند يجدد اهتمام ريال مدريد بضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد مرة أخرى، رغم اقترابه من خطوة تجديد عقده مع ناديه الحالي.

كان هالاند، ضمن حسابات ريال مدريد في وقتٍ سابق، عندما كان لاعبًا بصفوف بوروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

هالاند يترك الباب مفتوحًا أمام انتقاله إلى ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن هالاند الذي يرتبط بعقدٍ ساري مع مانشستر سيتي حتى 2027، يقترب من تمديد عقده.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن عقد هالاند الجديد مع مانشستر سيتي سيتضمن شرطًا جزئيًا في متناول ريال مدريد، إذا حاول التعاقد مع اللاعب النرويجي خاصةً أنه وكيله ووالده يؤيدان هذه الخطوة.

وأكدت الصحيفة إن هالاند حاليًا جاهز لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي، لكن يترك الباب مفتوحًا لانتقال محتمل إلى ريال مدريد.