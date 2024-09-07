نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية نيكو ويليامز مع برشلونة لم تنته.. ماذا حدث؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا، لم يتخلي عن حلم التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا.

وأشارت التقارير، إلى أن النادي الكتالوني سيعود مجددًا لمحاولة التعاقد مع نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو:": قد تعود قضية نيكو ويليامز إلى الظهور في وقت لاحق، حيث لا يزال برشلونة مهتمًا بضم اللاعب، الصفقة لم تتم في الميركاتو الماضي بسبب التمويل والتفضيل الشخصي، لذلك اختار ويليامز البقاء، معربًا عن حماسه للعب مع بيلباو في أوروبا".

وأضاف:"لا يزال برشلونة خيارًا في الصيف المقبل، بالإضافة إلى العروض التي قدمت للاعب من جانب تشيلسي وآرسنال وأستون فيلا، إلا أنه فضل البقاء مع بيلباو هذا الموسم".